32 anniversario morte di Borsellino Mattarella | la verità è un dovere irrinunciabile

(Di venerdì 19 luglio 2024) 32°diha rilasciato un comunicato per ricordare il giudice e la scorta: “laè un” Oggi ricorre il tristedella Strage di Via D’Amelio. Trentadue anni fa, un boato squarciava il cielo di Palermo. Era il 19 luglio 1992, quando alle 16:58 un’esplosione devastata da 500 kg di tritolo fendeva il palazzo di Via Mariano D’Amelio 21, dove abitavano la madre di Paolo. Il magistrato, impegnato nella lotta contro la mafia dopo la strage di Capaci in cui era stato ucciso Giovanni Falcone, si trovava nell’edificio per salutare la madre. Nell’attentato morirono oltre a lui, cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.