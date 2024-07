Venezia morta per colpa del caldo bimba di un anno dimenticata in auto dal papà

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tragedia quest'oggi a Marcon, in provincia di, dove una bambina di undopo esser rimasta chiusa insotto il sole per alcune ore. Lo apprende l'Ansa, da fonti sanitarie. Secondo una primissima ricostruzione della vicenda, la piccola, per un tragico errore, sarebbe statain macchina dal padre. Poi, quando l'uomo è tornato nel luogo in cui aveva parcheggiato, si è reso conto della gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. Il decesso L'ambulanza del 118 è arrivata dopo pochi minuti, ma per la piccola, condotta immediatamente al pronto soccorso, non c'era più nulla da fare. L'Usl 3 locale, che sta assistendo psicologicamente i genitori, ha spiegato di non poter ancora rivelare ulteriori dettagli.