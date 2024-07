Ultime Notizie Roma del 18-07-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio resta fermo lettera indietro chi non sarà competitivo Sara dipendente è previsto dalle 13 di oggi il voto all’Euro parlamento per l’elezione del presidente della commissione una riconferma presto che c’era per Ursula von der leyen alla guida della commissione europea dal 2019 ad oggi mandare line e dovrei essere appoggiata da una soglia minima di 361 voti secondo gli analisti potrebbe superare i 400 consegne in aula il senatore Venice Beach di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca ha messo più volte la Cina nel mirino nel suo intervento alla convention e non solo per la crisi del fentanyl ma anche per la concorrenza sleale tra merci a basso costo è basso prezzo manodopera a basso costo Intanto il team di consiglieri e strateghi da un’altra sta valutando l’eventuale nuovo scenario di una sfida in caso ...