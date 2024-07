Taralli ritirati dai supermercati per rischio allergie i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Ministero della Salute ha emanato una nota di richiamo per deipresenti neiitaliani. La nota del 12 luglio, pubblicata sul sito del Ministero giovedì 18 luglio, fa infatti riferimento a un prodotto a marchio Agluten che sarebbe aper tutti i consumatori intolleranti al glutine. Infatti, nonostante siano specificatamente per persone intolleranti, sarebbe presente l’allergene del glutine. Attenzione aicol glutine A esseredalla nota di richiamo del Ministero della Salute sono iAvena a marchio Agluten. Si tratta di un prodotto venuto in confezioni da 100 grammi. Nello specifico il prodotto viene commercializzato dalla Nove Alpi Srl dal produttore Re Food Srl. Lo stabilimento di produzione è Conversano, in provincia di Bari, in via Van Gogh 25. Il lotto interessato è il 241730 con data di scadenza 03-03-2025.