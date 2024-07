Se questa estate ci sentiamo davvero più liberi che mai è grazie a Brat di Charli XCX

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Diciottesima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Scusate. È passato troppo tempo e ho bisogno di fare un commento sull’album virale diXCX, intitolato, che ha dato vita a un sentimento noto come “Summer.”non è solo il titolo del disco, ma rappresenta un intero ecosistema di riferimenti e comportamenti che la star dell'avant-pop britannico veicola attraverso ogni forma di comunicazione: dalla copertina dell'album, alla campagna promozionale, passando dalla Boiler Room di NYC, ai listening party in tutto il mondo, fino a una festa a Ibiza la lista sembra infinita.