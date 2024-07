San Pellegrino tanti interventi e spunti al convegno sulla robotica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) SanTerme. Giornata di studi presso il centro congressi Bigio di SanTerme. Sabato 6 luglio si è infatti svolto ile tecnologie per la neuroriabilitazione” promosso dall’Associazione Genesis in collaborazione con l’Istituto Clinico Quarenghi, l’Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo e l’Associazione Amici Traumatizzati Cranici (AATC). Nel corso della mattinata, tra i numerosi, c’è stato anche spazio per un riconoscimento a sorpresa: il premio “Bruno Quarenghi, tecnologia ed innovazione” alla sua prima edizione.