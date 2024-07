Salento ragazza di 15 anni molestata da un 50enne in spiaggia | salvata dagli altri bagnanti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un uomo di 50è indagato per violenza sessuale con l’accusa di aver molestato in pieno giorno unadi 15in unanei pressi di Otranto, in provincia di Lecce. L’episodio incriminato è avvenuto venerdì 12 luglio in un tratto dilibera tra i laghi Alimini e Baia dei Turchi. Lasarebbe statamentre faceva il bagno in acqua. Secondo quanto ricostruitoinquirenti, l’uomo le si sarebbe avvicinato spacciandosi per un istruttore di fitness. Con questa scusa l’avrebbe abbracciata e palpeggiata, trascinandola verso una delle boe al largo. La scena è stata notata da un turista in acqua e dal fidanzato della 15enne, che ha iniziato a urlare.