Quel giovane studente di destra italiano Procaccini scuote Ursula e l' Europarlamento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel suo intervento in plenaria a Strasburgo il copresidente dei Conservatori Nicolaha parlato "da copresidente dei Conservatori" e "non da Fratello d'Italia". Lo chiarisce a scanso di equivoci e strumentalizzazioni, l'uomo di Giorgia Meloni a Strasburgo, prima della riunione dell'Ecr in vista del voto sulla rielezione diVon der Leyen. L'eurodeputato Sergio Berlato non si sbilancia: "Abbiamo la riunione del gruppo e decidiamo". Nel suo intervento,ha sottolineato un dato politico: "Nelle elezioni nazionali tenutesi in tutti gli Stati dell'Unione Europea i nostri concittadini hanno in maggioranza sposato le idee di buon senso del centro. Credo che lei debba tenerne conto. Noi resteremo ciò che siamo: persone misurate nei toni, ma ferme nei principi".