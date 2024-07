Oroscopo dal 22 al 28 luglio questo segno dovrà fidarsi del suo istinto | è in arrivo una montagna di soldi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 luglio 2024) La prossima settimana sarà la più fruttuosa dell’estate per uno dei segni dello Zodiaco. Nei giorni a venire può arricchirsi facilmente. Stiamo per addentrarci nel cuore dell’estate e le temperature si fanno sempre più bollenti. Difficile cedere alla tentazione di concedersi più di qualche momento di relax ma saranno le ultime settimane prima delle vacanze – non proprio per tutti – e non resta altro da fare che tenere duro. Uno dei segni zodiacali sta vivendo, tra l’altro, un momento particolarmente fortunato e la prossima settimana, quella che va dal 22 al 28, si rivelerà particolarmente propizia. Tra i segni dello Zodiaco uno si arricchirà a partire dal 22– notizie.comE non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sentimentale.