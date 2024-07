Napoli manifestazione pro-Palestina davanti alla sede Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Circa 100 manifestanti si sono radunatiai cancelli dellaRai di, in viale Marconi, per protestare a seguito delle 18 denunce e 4 obblighi di firma emessi dal Tribunale per i disordini del 13 febbraio scorso. In quella data gli attivisti prosi diedero appuntamento sempreai cancelli Rai per unadi dissenso per la cancellazione dell'intervento di Antonio Scurati dal programma di Serena Bortone. In quell'occasione ci furono degli scontri tra Polizia e manifestanti, con diversi feriti o contusi da ambo le parti.