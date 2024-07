Matteo Messina Denaro arrestato un altro fiancheggiatore del boss | Gli ha messo un garage a disposizione per vedere l’amante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) È statoil proprietario di undi Mazara del Vallo (Trapani)didurante la sua trentennale latitanza. La Procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia ha disposto il fermo di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. All’uomo viene contestato anche il reato di detenzione di arma illegale, perché nella sua abitazione è stata trovata una pistola Walther e cinquanta proiettili non dichiarati (di cui uno in canna): agli investigatori ha detto di averla trovata in strada.