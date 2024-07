LIVE Berrettini-Galan 6-4 5-2 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | l’azzurro ottiene il break nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-ZHANG 30-40 Si avvicina per colpire con il dritto, lo fa con l’inside in e chiude con lo smash spettacolare al salto. 30-30 Bordata di dritto. A due punti dal match. 15-30 Ennesimo lob perfetto di, che poi vuol giocare una palla corta ma si offre alla chiusura del colombiano. 15-15 Largo l’inside out del romano. 0-15 Risposta vincente (fortunosa, o almeno non colpita perfettamente) di rovescio di! 5-2 Seconda al centro vincente. A un game dai quarti il tennista di Roma! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Ennesimo ottimo slice lungolinea del romano, che scappa via in questo fondamentale 7° gioco. 15-0 Ace (11°)! 4-2 Tiene la battuta il colombiano. Servecon palle nuove. 40-15 Non risponde di rovescio. 30-15 Lungo stavolta il lob di Matteo.