Lea promosse 13 Regioni a Sud solo Puglia e Basilicata

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - Nel 202213rispettano gli standard essenziali di cura, con un ulteriore aumento del divario Nord-Sud: lae launicheal Sud, ma in posizioni di coda. In 10le performance peggiorano rispetto al 2021. Sono i dati appena presentati dal ministero della Salute con la recente pubblicazione della Relazione 2022 del 'Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo sistema di garanzia', sulla quale "la Fondazione Gimbe ha effettuato alcune analisi per stimare l'entità dell'attuale frattura Nord-Sud nel garantire il diritto costituzionale alla tutela della salute anche alla luce della recente approvazione della legge sull'autonomia differenziata", spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione.