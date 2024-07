La Dengue colpisce anche sulla costa | un caso a Carrara

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024)– Il virus. Un altroè stato riscontrato al rientro di un viaggio in un’area tropicale in un residente della zona dei campi sportivi di via della Covetta. Come da protocollo per la tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, è stata emessa una apposita ordinanza per poter effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di zanzare nella zona interessata. L’intervento, che prevede la disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, si terrà dalle 23,59 di venerdì 19 luglio alle 3 di sabato 20 luglio. È necessaria la collaborazione dei residenti della zona interessata dall’intervento per rendere accessibili al personale incaricato, dotato di documento di riconoscimento, le pertinenze esterne (giardini, orti, cortili, piazzali, giardini, terrazze eccetera), per effettuare le operazioni programmate.