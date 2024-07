Il Paradiso delle Signore Mauro Negrini | Scena coinvolgente tra Italo e Odile

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) È in arrivo la nuova stagione de Il, la prima senza Vittorio Conti. In questa edizione non mancherà all'appello l'insostituibile maggiordomo di Villa Sant'Erasmo, che vanta una schiera di supporter. Da sempre al fianco della contessa Adelaide, prossimamenteavrà modo di interagire anche con la new entry. A confermarlo è stato. Nell'intervista concessaci in esclusiva, l'attore ha avuto modo di parlare anche di se stesso oltre che della celebre daily soap di Rai 1 svelando molte cose succulente. Intervista a: in arrivo la millesima puntata Come sta andando la tua estate? In questo periodo state girando le nuove puntate de Il. Attualmente che periodo temporale state registrando, autunno o inverno? «La mia estate è sempre piena di lavori. Provini.