Il Colpo di Mezzanotte | a pranzo per Colpani giornata decisiva Summit anche per Lovric

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 - Il Pongracic Day in casa Fiorentina si è consumato in fretta, così come veloce è stata la trattativa che ha portato in viola il centrale croato classe ‘97. Visite mediche intorno alle 10 di questa mattina alla Clinica Fanfani, poi unaal Viola Park per conoscere Palladino e i compagni. Nelle stesse ore Nikola Milenkovic diventava un calciatore del Nottingham Forest. Cifre ormai note, Pongracic è costato ai viola 15 milioni più uno di bonus (guadagnerà 2.1 milioni a stagione). Il difensore serbo ha fruttato 12 milioni più 3 di bonus. Oggi la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale, con tanto di prime parole da calciatore gigliato diffuse dal sito ufficiale. Adesso la Fiorentina deve lavorare sul centrocampo. Il nome diè da tenere in considerazione. L’Udinese chiede 12 milioni per il mediano sloveno, la Fiorentina ne offre 8.