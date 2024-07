EA FC 25 Division Rivals | Ritornano Le Retrocessioni

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nelledella popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistio EA Sports FC 25 ritorneranno le. Inoltre è stato modificato il sistema per ottenere i premi settimanali e mensili. Per garantire meglio che tu affronti avversari di abilità simile e non rimanga bloccato in unae non adatta al tuo livello attuale, stiamo riducendo il numero complessivo di punti di controllo. Inoltre, reintrodurremo la retrocessione quando si compete nellei più alte. Premi: Ora qualificarsi per le ricompense inbisognerà guadagnare punti anziché vittorie. I punti saranno assegnati sia per le vittorie che per i pareggi, 3 punti per una vittoria e 1 punto per un pareggio, il che significa che i pareggi guadagnati duramente ti aiuteranno a progredire verso le tue ricompense settimanali in FC 25.