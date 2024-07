Dazn aumenta i prezzi ma taglia 14 giornalisti su 32 dalla redazione Il Fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024)il costo dei propri servizi e ne diminuisce la qualità. Lasi dimezza, gli opinionisti scappano. Ne parla ilQuotidiano: Aumenti a due zeri del prezzo degli abbonamenti,quasi dimezzata, opinionisti in fuga.ha un problema e, di riflesso, tutto il calcio italiano non ci fa una gran figura. Nel giorno in cui l’azienda presenta in pompa magna la nuova stagione, l’assemblea deidenuncia un piano di 14 esuberi su 32. Un taglio quasi del 50 per cento che segue la rinuncia a diversi talent (Stefano Borghi e Marco Cattaneo, per esempio, anche se l’azienda vuole un nuovo big ). D’altra parteviene da anni difficili, dopo esser sbarcata in Italia nel 2018 come stampella di Sky (trasmetteva solo 3 partite), e averpoi le scarpe alla pay-tv.