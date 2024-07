Contrapposizioni evidenti in Fdi Iscritti lontani dal gruppo di potere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) La polemica diventa più rovente di queste temperature, in Fratelli d’Italia. Dopo l’analisi di Alberto Feliziani sulla politica del centro destra locale, senza sconti per nessuno, il commissario cittadino Igor Pettinelli ha parlato di "ricostruzione distorta e chiacchiere da bar". Una risposta che per Feliziani "conferma le preoccupazioni di una gran messe di tesserati, che peraltro conosce perfettamente la differenza tra nominato dall’alto ed eletto dalla base". Quindi torna a chiedere una riflessione interna su questioni emerse in aula consiliare: "che a Civitanova tre consiglieri di FdI votano varianti smentendo il proprio capo, e lo stesso governatore regionale, è un dato di fatto e che rispondano solo ai desiderata del leader di un’altra forza politica è altrettanto riscontrabile" aggiunge allundendo a Fausto Troiani.