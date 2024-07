Chi è Rosa Perrotta da ‘Uomini e Donne’ a conduttrice su Real Time

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla fine di giugno ha debuttato alla conduzione, su, nota per essere stata tronista anel 2017. Il programma si intitola ‘A testa alta’, va in onda al sabato alle 14:20 e in streaming su Discovery+ dopo la messa in onda televisiva. La trasmissione si concentra sulla trasformazione di aspetti importanti della vita delle donne e sull'impatto che questi cambiamenti possono avere sull'estetica personale.è affiancata dallo stilista Mario Mosca e dal chirurgo Domenico Campa. Sui social Da quando ha esordito nel dating show di Maria De Filippi,condivide il suo percorso personale e professionale coi suoi follower sui suoi canali social. Non ha fatto eccezione nemmeno questa volta.