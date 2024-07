Cariglio | è morta la bambina trovata in fin di vita nel Bioparco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) E’ un incubo. Dal quale sembra impossibile svegliarsi. Perché è un’estate funestata da morti sconvolgenti, da incidenti che provocano tragedie dove meno te lo aspetti, mentre ci si diverte, si godono le vacanze o un momento di relax. E ancora una volta il teatro dell’ennesima, angosciante vicenda sono i laghi del Piemonte. Questa volta la vittima è unadi appena 7 anni. La piccolina era stata riin fin dia due metri di profondità in uno dei laghi dell’area verde in undi Caraglio, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 16 di ieri si erano perse le tracce dellache stava trascorrendo il pomeriggio con un centro estivo. Quando gli accompagnatori si sono resi conto di averla perso di vista, subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri.