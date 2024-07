Caldo record rischio colpi di calore | ecco come riconoscerlo e prevenirlo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prosegue l’ondata diafricano sulla maggior parte delle regioni italiane con temperature ben oltre i valori medi stagionali Quando si parla di colpo dici si riferisce alle conseguenze in cui potrebbe incorrere l’organismo nel caso in cui raggiunga una temperatura superiore a 40 centigradi. Si tratta di una condizione da non sottovalutare e sulla quale è necessario intervenire prontamente per evitare guai peggiori. Ondata diin Tutta Italia – Cityrumors.it – Ilafricano non ha nessuna intenzione di allentare la sua morsa sull’Italia. Anzi, dalle Alpi alla Sicilia, proprio in questi giorni fino al prossimo weekend, raggiungerà il suo apice con temperature che arriveranno in alcune zone a toccare quoteper il periodo e l’afa sarà assoluta protagonista della scena italiana.