Atp Bastad 2024 programma e orari venerdì 19 luglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ile glidi19all’Atp di. Il torneo svedese entra nel vivo con la giornata dedicata ai quarti di finale. Alle 11.00 apriranno le danze sul campo centrale il qualificato Ajudkovic e Monteiro, giustiziere della testa di serie numero 1 Ruud. A seguire Nadal , che ha battuto 6-4 6-4 Norrie, contro l’ostico Navone. Poi la sfida tra Tirante (che ha eliminato Rublev) e Carballes Baena. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT Ore 11:00 – Ajdukovic vs Monteiro Non prima delle 13:00 – Nadal vs Navone A seguire – Tirante vs Carballes Baena A seguire – Skatov vs Rocha o Borges Atp19SportFace.