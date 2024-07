Zenith serie D vicinissima Già fuori altre due società

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Prato ormai ad un passo dallaD e pronta ad allestire una rosa con qualche nome di spicco. In via del Purgatorio i gesti scaramantici si sprecano, come è normale che sia, ma le possibilità sembrano aumentare ogni giorno che passa. A seguito di una ulteriore verifica delle domande di iscrizione fra le aventi diritto, è emerso che Alessandria e Monte Prodeco non hanno provveduto a validare e conseguentemente ad inoltrare la domanda di iscrizione al campionato diD 2024-2025. Quindi altri due posti si liberano e dovranno essere colmati andando a ripescare direttamente tra leche hanno fatto domanda. Facendo un breve riepilogo, leaventi diritto che non hanno presentato la domanda sono: Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda. Quelle che invece hanno presentato la domanda di ammissione alla scadenza del termine sono 164 su 168.