Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 17 luglio 2024) Viabilità 17 LUGLIO 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SITUAZIONE INVARIATA SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA IN CHIUSURA LO SCIOPERO DI 4 ORE IN PROGRAMMA PER DOMANI GIOVEDÌ 18 LUGLIO, INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE COINVOLGE A Roma LE RETI GESTITE DA ATAC E DA Roma TPL ANCHE LA REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI, DUNQUE DALLE 08.30 ALLE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA NORD NEL VITERBESE, ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CHIMICA, PERMANGONO I RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA CASILINA ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA PONTINA PER LAVORI PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE LATINA, PER LAVORI A CASTEL ROMANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 17 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO SU UNA CORSIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA NORD SIAMO NEL VITERBESE, QUI CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CHIMICA E NELLE DUE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA CASSIA A CASAL DEL MARMO E DALLA PONTINA ALL’APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE A PARTIRE DI TOR VERGATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA PONTINA PER LAVORI PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE LATINA, PER LAVORI A CASTEL ROMANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 17 LUGLIO 2024 ORE 09. 30 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. IN PROGRAMMA PER DOMANI GIOVEDÌ 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL COINVOLTA ANCHE LA REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI DUNQUE DALLE 08. romadailynews
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