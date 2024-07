Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)17 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA FLAMINIA è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI CIRCONE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA-FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SITUAZIONE INVARIATA SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA IN CHIUSURA LO SCIOPERO DI 4 ORE IN PROGRAMMA PER DOMANI GIOVEDÌ 18 LUGLIO, INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE COINVOLGE ALE RETI GESTITE DA ATAC E DATPL ANCHE LA REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI, DUNQUE DALLE 08.30 ALLE 12.