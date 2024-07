Salvini ' no' a von der Leyen anche per sentenza sui vaccini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Un altro motivo per dire di NO a Ursula von deralla guida della Commissione europea. Serve un cambio di passo chiaro, netto e deciso, come hanno espresso milioni di cittadini europei con il loro voto". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando ladella Corte di giustizia europea contro la Commissione Ue per non aver concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti suiper il Covid.