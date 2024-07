Quanto è sostenibile per il corpo e per la mente essere un critico enogastronomico?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Che lavoro affascinante», ti dicono quando sanno che fai la degustatrice di vini. Che poi non è un lavoro esclusivo, ma è uno dei diversi impegni che si possono intraprendere nell’occuparsi della materia come giornalista e come comunicatrice. Se ne parlava giusto qualche giorno fa con un importante collega, vice-curatore di una delle guide più famose: in poco più di due mesi i suoi assaggi hanno superato il numero di quattromila. Ad agosto, poi, si dedicherà all scrittura delle schede e, si spera, al detox. Mi ha confessato che non è mai stato così tanto fuori forma, nonostante si prenda cura di sé e sia ancora sotto i cinquant’anni. Ovunque sia, fa quindicimila passi al giorno. Il suo lavoro principale è questo e lo fa da oltre quindici anni. Quando non si occupa della guida, viaggia per promuovere il prodotto editoriale e quindi ci sono altri assaggi, accompagnati da pranzi e cene.