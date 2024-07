Prime Day come ottenere un buono da 5 euro con Postepay

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Day, iniziativa speciale per tutti i clienti. Eccounsconto da 5per questi giorni. Tutti i dettagli Sono giorni importanti per i clienti Amazon. Ieri e oggi ci sono iDay, con sconti importanti per tutti quei clienti, miliardi nel mondo, che utilizzano questa applicazione per fare degli acquisti. E il volume di affari, in questi giorni, aumenterà in maniera importante. Con la Poste Pay 5di sconto (AnsaFoto) – Ilveggente.itMa c’è anche un’altra iniziativa, ufficializzata da Poste Italiane, per tutti i clienti del nostro Paese che utilizzano la Poste Pay per fare degli acquisti. Cinquedi sconto, in automatico, nel momento in cui andrete a pagare per un acquisto su Amazon.