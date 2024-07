Per gli europarlamentari di sinistra i conti non sono in rosso | da Salis a Rackete tutti i redditi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da poche oreconsultabili sul sito dell’europarlamento idei nuovi. Le sorpreseparecchie, come ha scoperto Libero, facendo i, a cominciare da Ilaria, “protettrice degli immobili altrui i soldi per pagare un affitto li aveva, se proprio non voleva vivere nella villa in Sardegna del padre.nel triennio precedente all’elezione ha incassato 34.906 euro, che di per sépochi ma attenzione, come si legge nel documento ha «alternato periodi di attività lavorativa e periodi di disoccupazione». Dunque il tempo per arrotondare c’era. Forse – sottolinea maliziosamente il quotidiano diretto da Mario Sechi – è mancata la voglia”. Lucia Annunziata milionaria, Tarquinio e Tridico oltre 600mila euro l’anno Non è andato tanto male, nonostante le apparenze, neanche il reddito della tedesca Carola