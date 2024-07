Parco letterario Petrocchi Ecco il ’teatro nel castagneto’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È una novità assoluta, attraverso la quale passa il rilancio di un luogo tanto raccolto quanto suggestivo. Benvenuti – o bentornati – a Castello di Cireglio, casa delPolicarpoche da quest’anno con il primo appuntamento fissato per sabato 20 luglio propone il Teatro nel castagneto. Tre anni che ilè stato riconosciuto come, tre anni che i progetti vanno avanti e si moltiplicano, nel segno sì della valorizzazione della figura e dell’opera dello scrittore e lessicografo, ma anche di attività turistiche tradizionali, come mantenere la cura dei sentieri e crearne di nuovi o recuperare alcune fontane storiche.