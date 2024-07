’Musica al centro’ tre sabati d’estate con le band musicali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A Copparo debutta "Musica al centro" per animare le sere. Per tre, infatti, tre/dj porteranno la loro musica nelle vie del centro, sostando davanti agli esercizi che saranno parte attiva di queste serate di musica diffusa. Agli spettatori ‘itineranti’ il compito di individuare il percorso attraverso il paese e attraverso i ritmi a loro più congeniali. Si parte già questo sabato: dalle 19 alle 23 si esibiranno dj Lucas Richmond al Tavernacolo di viale Carducci, Talmek alla Pasticceria Delizia di via Roma e Rock Seasons alla Cantina Divina di via Cavour.