Messori l’ingegnere volante

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E’ tra i migliori centisti reggiani di sempre e quasi non lo sa. Andrea, velocista dell’Atletica Reggio allenato da Arno Cavazzoli, ha corso nei giorni scorsi a Donnas, in Val d’Aosta, in 10’’54 con vento regolare (+0.5). Ha corso in 10’’46 a Saint Moritz, ma altura e vento di +2.1 non rende omologabile quello che sarebbe stato il primato provinciale eguagliato, al pari di Michael Kyereme. Per i primati vale la maglia, quindi il reggiano più veloce di sempre resta Alexandru Zlatan in 10’’32, ma con casacca della Fratellanza Modena. Per Reggio, Anceschi ha 10’’49 e Zlatan in maglia reggiana ha 10’’50. "No, guardo poco i tempi – dice– in pratica me lo dice lei che sono il quarto reggiano di sempre. Ma non facciamo confusione, io con Stefano Anceschi e Giovanni Cellario c’entro poco, quelli sarebbero stati campioni assoluti se non avessero avuto infortuni a raffica".