Luciano Darderi ad una vittoria dalla top30 | le proiezioni del ranking ATP ad Amburgo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha eliminato il kazako Alexander Shevchenko negli ottavi di finale dell’ATP 500 di, guadagnando il pass per i quarti di finale e portando a casa 1oo punti complessivi per ildall’inizio del torneo: l’azzurro lunedì scorso si trovava in classifica a quota 1256, al 35° posto. Il tennista italiano, per far posto al risultato di, lunedì prossimo dovrà scartare il risultato ottenuto nell’ATP 250 di Maiorca 2024, che diventerà il suo 20° torneo, nel quale incamerò 25 punti:, con un guadagno netto di 75 lunghezze, è salito a quota 1331, portandosi al 32° posto virtuale. L’azzurro in caso di passaggio in semifinale andrebbe a 1431, in 28ma piazza, entrando per la prima volta in carriera in top 30.