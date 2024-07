LIVE Italia-Canada 4-5 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | il sogno azzurro svanisce sul più bello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:52 Wong trova il punto decisivo grazie ad un errore al volo della difesa azzurra. 22:51 Finisce qui. 22:49 Terzo singolo consecutivo per il, conti pareggiati, adesso serve un vero e proprio miracolo. 22:48 Si mette malissimo, ancora valida per Leung, Pilgrim avanza in terza, Franklin in seconda. 22:46 Singola anche per Franklin, Pilgrim avanza in seconda, attenzione. 22:45 Subito una rimbalzante per Pilgrim, canadese in prima base. 22:44 L’dovrà difendersi con le unghie e con i denti, non subire punti significherebbe volare tra le prime quattro! 22:42 Eliminata al volo anche Longhi, ilnon corre rischi in questo settimo inning, adesso serve un gran lavoro difensivo delle azzurre. 22:41 Leung elimina al volo Cecchetti. 22.40 Gasparotto viene eliminata con uno strike out.