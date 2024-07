LIVE Italia-Canada 3-3 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | regna l’equilibrio dopo 5 inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:24 Valida di Sheldon, l’azzurra corre verso la prima base. 22:22 Arriva la terza eliminazione, grande difesa di Sheldon, ci salviamo con ilche lascia due giocatori in base. 22:20 Wong viene eliminata per strike out, primo sospiro di sollievo. 22:18 Lancio pazzo di Lacatena, Leung avanza in seconda. 22:16 Leung trova la singola, Pilgrim avanza in terza base. 22:14 Barbara elimina al volo Franklin. 22:13 Lacatena entra in pedana di lancio al posto di Nicolini. 22:12 Valida per Pilgrim, la canadese trova una doppia. 22:09 Eliminata Longhi, l’lascia le basi piene e ilesce da una situazione estremamente rischiosa. 22:07 Palla che tocca il tappo per la mazza, le azzurre avevano già esultato.