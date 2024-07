L’Ancona non riesce ancora a sbocciare Tamai verso la firma ma c’è da accelerare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’incontro di oggi a Roma tra la cordata di imprenditori anconetani (Marconi, i Cori, Polci, D’Auria) e i noti Lotito e Stirpe (presidenti e proprietari di Lazio e Frosinone) é un passaggio societario fondamentale per la nuova Ancona forgiata dal sindaco Dorico Silvetti, per capire sia l’entità del budget spendibile per rifondare anche la squadra, sia i pesi specifici dei soggetti economici e anche - non meno importante - gli interessi che li muovono. Certo è che, dal fronte laziale, i segnali indicano Ancona come un’area di prestito e di valorizzazione di giovani di categoria superiore, accantonando definitivamente la possibilità di far crescere quelli propri, come sarebbe stato nel fantomatico ed illusorio "progetto Tiong" del centro sportivo.