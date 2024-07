La mossa della Maceratese Tutto fatto per Gomis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Anche nella prossima stagione il centrocampista Kalagnagiocherà con la. Il giocatore senegalese, nato nel 1996, era arrivato in biancorosso a dicembre dello scorso anno, diventando subito una pedina fondamentale del centrocampo, dimostrando in campo grandi doti fisiche, atletiche e segnando gol cruciali. "Sono molto felice – ha detto il calciatore all’ufficio stampasocietà – di restare un altro anno con questa società e sono pronto a dareper questa maglia. Ringrazio il club, il presidente, i dirigenti e lo staff per la fiducia dimostrata, ringrazio poi i tifosi per l’affetto dimostrato nell’arco del campionato". Soddisanche Nicolò De Cesare per essere riuscito a chiudere una trattativa portata avanti da tempo per un giocatore ritenuto importante nello scacchiere biancorosso.