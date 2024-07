La legge dell' okkupante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Occupare edifici altrui a Bologna conviene. Nel senso che se lo fai, c'è caso che tutto vada per il verso giusto e che nessuno ristabilisca la legalità e ti butti fuori. Meglio ancora: potrebbero perfino ristrutturarti casa con i soldia comunità. E' quello che sta succedendo in via Carracci, dove nell'ottobre scorso il collettivo Plat ha fatto entrare in uno stabile di proprietà'Acer (che è un ente pubblico) un gruppo di famiglie e di senzatetto. In un primo tempo era scattata regolare denuncia, poi l'Acer l'ha ritirata e si è messa d'accordo con la giunta guidata da Matteo Lepore e dalla sua vice Emily Clancy, concedendo al Comune, senza oneri, per trent'anni, l'edificio in questione.