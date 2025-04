Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari | “Sapevamo stessi male fratello mio ma non ero pronto”

Claudio Amendola per la morte di Antonello Fassari: "Sarai per sempre mio fratello". L'attore rivela: "Sapevamo della sua malattia, ma non eravamo pronti". La nuova serie sarà dedicata a lui. Leggi su Fanpage.it Il dolore diper ladi: "Sarai per sempre mio". L'attore rivela: "Sapevamo della sua malattia, ma non eravamo pronti". La nuova serie sarà dedicata a lui.

Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari: "Sapevamo stessi male fratello mio, ma non ero pronto" - Il dolore di Claudio Amendola per la morte di Antonello Fassari: "Sarai per sempre mio fratello". L'attore rivela: "Sapevamo della sua malattia, ma non eravamo pronti". La nuova serie sarà dedicata a lui.

