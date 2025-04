Tvpertutti.it - Morto Antonello Fassari, causa del decesso: addio a Cesare de I Cesaroni

Leggi su Tvpertutti.it

sabato 5 aprile 2025. Una notizia terribile che ha sorpreso quanti lo apprezzavano. Conosciuto soprattutto comede I, l'attore ha lasciato un segno importante nella storia della televisione grazie alla sua presenza in programmi cult, come Avanzi, e nella commedia popolare, come Selvaggi e Sognando la California. Lo scorso anno era stato lui a confermare il ritorno di una nuova stagione deisu Canale 5 durante una sua intervista a Verissimo di Silvia Toffanin.Da temposoffriva di problemi di salute. Lo scorso anno, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, aveva dichiarato di aver affrontato ansia e depressione adella separazione dalla moglie dopo più di vent'anni di matrimonio. Questi problemi di salute mentale si sono poi uniti ad un'altra sfida: l'angina, un dolore al toraceto da una scarsa ossigenazione.