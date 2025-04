Laprimapagina.it - Addio ad Antonello Fassari, un volto amatissimo della TV e del cinema italiano

È morto a 72 anni, uno degli attori più amati del panorama televisivo etografico. La sua carriera è stata segnata dalla partecipazione a programmi cult come Avanzi e a serie tv di grande successo come I Cesaroni, in cui interpretava il ruolo dell’oste Cesare, accanto a Claudio Amendola.Nato nel 1953 e diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975,ha costruito la sua carriera principalmente sul palcoscenico teatrale, ma è stato grazie alla televisione e alle fiction che ha conquistato una fama popolare, diventando unfamiliare dal mezzo degli anni ’80. Nella trasmissione Avanzi, condotto da Serena Dandini, dava vita al personaggio di Antonio, il compagno con il parka e la borsa di Tolfa, mentre in I ragazzi3 C eraBufalotti, noto come “Puccio”.