Vela, cinque podi azzurri al Trofeo Princesa Sofia. Ottimi segnali verso Los Angeles 2028

Grande spettacolo nella Baia di Palma in occasione dell’ultima giornata del2025, edizione numero 54 della prestigiosa regata iberica valevole come tappa inaugurale del nuovo circuito mondiale diolimpica (Sailing Grand Slam). Condizioni meteo ottimali a Maiorca per le Medal Race e le Medal Series: sole, temperature primaverili e vento stabile tra i 10 e i 15 nodi. L’Italia ha chiuso la manifestazione con un bottino diinclassi diverse, a dimostrazione di un movimento sempre più competitivo che può sognare in grandei Giochi di Los.Una delle poche note negative di oggi per i coloriè stata la sconfitta nei Nacra 17 di Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, che hanno perso in extremis la prima posizione nella generale in favore dei britannici Gimson/Burnet (vincitori della Medal Race) per soli due punti dopo aver terminato in sesta piazza la regata decisiva subito alle spalle degli avversari diretti cinesi Zhao/Sha (terzi assoluti a -4 dalla vetta).