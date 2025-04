Scandalo scommesse al Var | incastrati dal filmato

Scandalo, torna il calcioscommesse: questa volta è coinvolto il VAR! Resta incastrato dopo il filmato, calcio sotto chocArriva un nuovo Scandalo nel calcio, l’ennesimo, che riguarda le scommesse. Non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima. Purtroppo la storia è piena di esempi del genere: dal calcioscommesse negli anni ’80, fino ai filoni più recenti che avevano coinvolto una decina di anni fa alcuni calciatori in maniera più marginale. Adesso a finire sotto accusa sono addirittura gli arbitri, per la precisione quelli al VAR.Nell’epoca recente bisognerebbe sapere che ci sono telecamere ovunque e si può essere inquadrati da un momento all’altro. Evidentemente il protagonista di questa triste vicenda non ne era a conoscenza. Facendo ripiombare il calcio nell’oblio degli scandali, cosa di cui nessuno sentiva la necessità. Leggi su Sportface.it Nuovo clamoroso, torna il calcio: questa volta è coinvolto il VAR! Resta incastrato dopo il, calcio sotto chocArriva un nuovonel calcio, l’ennesimo, che riguarda le. Non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima. Purtroppo la storia è piena di esempi del genere: dal calcionegli anni ’80, fino ai filoni più recenti che avevano coinvolto una decina di anni fa alcuni calciatori in maniera più marginale. Adesso a finire sotto accusa sono addirittura gli arbitri, per la precisione quelli al VAR.Nell’epoca recente bisognerebbe sapere che ci sono telecamere ovunque e si può essere inquadrati da un momento all’altro. Evidentemente il protagonista di questa triste vicenda non ne era a conoscenza. Facendo ripiombare il calcio nell’oblio degli scandali, cosa di cui nessuno sentiva la necessità.

