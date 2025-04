A Pasqua torna il caro-trasporti Assoutenti | Voli oltre il 200% più cari

Si avvicinano le festività di Pasqua e Assoutenti denuncia il ritorno del caro-trasporti, l'aumento dei prezzi di treni e aerei, in particolare dal Nord al Sud Italia, in corrispondenza del periodo di maggiori spostamenti. "torna puntuale come ogni anno il fenomeno del caro-trasporti, con le tariffe di aerei, treni e pullman che si impennano in occasione delle festività di Pasqua e dei maggiori spostamenti degli italiani", denuncia l'associazione, che ha realizzato un report sui prezzi dei viaggi in vista di Pasqua. "Le tariffe più elevate sono quelle per chi parte in aereo dallo scalo milanese di Linate. Imbarcandosi venerdì 18 aprile e tornando martedì 22 aprile, un biglietto per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, più di un volo di andata e ritorno per New York nelle stesse date (da 571 euro con uno scalo).

