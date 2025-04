Ilgiorno.it - L’altra gioventù

Camilla Aurora Fanelli rappresenta quellache non fa notizia. Non la troverete su TikTok a esibirsi in balletti discutibili, né al centro di risse nei centri commerciali. Ogni sabato mattina, quando molti dei suoi coetanei smaltiscono le sbornie del venerdì sera, varca la soglia del carcere di Monza insieme al padre e alla sorella. Non per scontare una pena, bensì per allenare una squadra di pallavolo composta da una dozzina di detenuti. In una Milano dove i “maranza” infestano piazze e metropolitane metropolitane con catenine luccicanti, pantaloni calati e qualche coltello, Fanelli porta sulle spalle un po’ di quella legalità che nelle strade sembra essere diventata merce rara. E così, nelle stesse ore in cui i piccoli boss della periferia milanese si improvvisano rapinatori violenti per un paio di Nike, questa ragazza viene premiata dal presidente della Repubblica.