Ferguson al Napoli tutto confermato | incredibile rivelazione dell’agente

L’agente di Lewissvelasulla trattativa col: arriva la conferma che cambia davvero.Già stanno impazzando le voci di mercato in vista della prossima stagione per il. Sembra certo, infatti, che Manna regalerà tanti acquisti a Conte, visto il calendario più fitto che ci sarà nelle prossima annata con gli impegni nelle coppe europee. Il primo colpo sembra dover essere il difensore dell’Empoli Luca Marianucci, come ha indirettamenteil presidente Corsi.Le voci coinvolgono però anche i centrocampisti. I dubbi sul futuro di Anguissa, obbligano infatti a valutazioni sulle alternative. Qui il nome più chiacchierato è Lewis, per cui il suo agente si è nuovamente esposto dopo le parole di ieri., la confermaIntervenuto a “Ilsu Telecapri”, in onda su Telecapri, l’agente diBill McMurdo si è nuovamente esposto sull’accostamento aldel suo assistito.