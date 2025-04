Oasport.it - Ranking ATP degli italiani prima di Montecarlo: Sinner solido, Berrettini scivola, balzi di Cobolli e Darderi

La stagione sulla terra rossa è ufficialmente incominciata e dal 6 al 13 aprile andrà in scena il primo Masters 1000 su questa superficie: spazio al torneo di, che come sempre si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti big pronti a darsi battaglia nel Principato. Tra le grandi firme mancheranno il nostro Jannik(numero 1 del mondo, assente per squalifica) e lo statunitense Taylor Fritz (il numero 4 del circuito ha deciso di saltare l’appuntamento in Costa Azzurra). Gli azzurri sperano di fare strada in questo evento che inaugura un’intensissimavera sul mattone tritato, ma qual è ilATPdel Masters 1000 di?Jannikè sempre il numero 1 del mondo con 10.330 punti ed è ormai prossimo ad avere la certezza di presentarsi davanti a tutti in occasione del suo rientro agonistico previsto agli Internazionali d’Italia.