Zonawrestling.net - WWE: Tensione tra ring announcers, Mike Rome e la battuta su Mark Nash

Leggi su Zonawrestling.net

Potrebbe esserci un po’ didietro le quinte tra i membri del team degli annunciatori della WWE. Il veterano annunciatoresembra aver lanciato una frecciatina non troppo velata al nuovo arrivato, e tutto è accaduto sui social dopo SmackDown.Dopo l’episodio di Friday Night SmackDown del 4 aprile,ha scritto su Twitter:“Aspetta, adesso possiamo leggere dalle cue cards??? Chiedo per un amico lol #wwesmackdown.”Wait, we get to read off of cards now??? Asking for a friend lol#wwesmackdown— Austinro (aka:) (@AustinMro) April 5, 2025 Laè arrivata dopo cheè stato visto leggere dalla cue card durante lo show.di nuovo. Samantha Irvin è intervenuta con una risposta scioccata, chiedendo se stesse succedendo davvero, eha rincarato la dose rispondendo:“È la seconda settimana che ne vedo uno.