M5S Conte | siamo in centomila!

siamo in centomila mi dicono”. Così, con un omaggio a quello che potrebbe essere il manifestante più anziano in piazza, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha iniziato il suo intervento dal palco dei Fori imperiali. “Grazie a chi è in piazza con idee diverse. Vi rispettiamo”. .L'articolo M5S, Conte: siamo in centomila! proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Roma, 5 apr. (askanews) – “Un messaggio mi ha colpito in particolare, il signor Bruno sui social: ‘ho 93 anni, la guerra l’ho vista, non so quanto mi resta da vivere ma voglio venire in piazza a spiegare che la guerra fa male’. Dove sei Bruno? Eccolo! Non sei solo!inmi dicono”. Così, con un omaggio a quello che potrebbe essere il manifestante più anziano in piazza, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ha iniziato il suo intervento dal palco dei Fori imperiali. “Grazie a chi è in piazza con idee diverse. Vi rispettiamo”. .L'articolo M5S,in! proviene da Ildenaro.it.

M5S, Conte: siamo in centomila!. Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Siamo 100mila, costruiamo un'alternativa». M5S contro il riarmo: “Siamo 100 mila”. Conte: “Stiamo costruendo un pilastro contro il governo”. A Roma corteo M5S contro il riarmo, Conte: «No a piano che butta 800 miliardi, investiamo su lavoro e sanità». In piazza Pd e Avs ·. Conte alla manifestazione per la pace: "Siamo 100mila". "Oggi pilastro per l'alternativa a Meloni. No al riarmo". Roma, corteo contro il ddl sicurezza: 7mila in piazza. Conte: “Decreto reazionario”. Ne parlano su altre fonti

M5S, Conte: siamo in centomila! - Roma, 5 apr. (askanews) – “Un messaggio mi ha colpito in particolare, il signor Bruno sui social: ‘ho 93 anni, la guerra l’ho vista, non so quanto mi resta da vivere ma voglio venire in piazza a spieg ... (askanews.it)

Conte alla manifestazione per la pace: “Siamo 100mila”. “Oggi pilastro per l’alternativa a Meloni. No al riarmo” - Il corteo nella Capitale e gli interventi di politici, giornalisti e attivisti ai Fori Imperiali per l’iniziativa organizzata dal Movimento 5 stelle. In piazza anche una delegazione del Pd guidata dal ... (ilfattoquotidiano.it)

Manifestazione anti riarmo a Roma, “Siamo oltre 100.000”; Conte (M5s): “No a questa follia” - La manifestazione ha preso il via dalle 13 in piazza Vittorio, il finale è previsto ai Fori Imperiali. Dal palco sono previsti, tra gli altri, gli interventi dello storico Alessandro Barbero, del ... (dire.it)