Incidente a Caprese Michelangelo | ciclista 49enne in condizioni critiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 18:51 a seguito di un gravestradale avvenuto in via Ponte Singerna, nel comune di. L’ha coinvolto un’automobile e una bicicletta. L’uomo di 49 anni che era in sella alla sua bicicletta ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale Careggi di Firenze con l’elisoccorso, in codice 3, indicante la massima gravità delle sue. Sul luogo dell’sono intervenuti anche un’ambulanza infermierizzata con i volontari della Misericordia di Pieve e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’e sull’identità dei coinvolti.